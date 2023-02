Classifiche di vendita FIMI settimana 6: effetto Sanremo… Lazza torna alla #1, Marco Mengoni in testa tra i singoli

Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 6 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 03/02/2023 al 09/02/2023.

Grazie alla partecipazione a Sanremo Lazza torna al primo posto della classifica album con il suo Sirio. Chiudono il podio tutto rap Geolier e Guè. L’arrivo della nuova stagione della serie Mare fuori fa entrare in classifica, ad un passo dalla Top 50, la colonna sonora della serie.

Entrano subito in classifica singoli i brani del Festival di Sanremo Marco Mengoni che conquista la numero #1. In Top 10 anche Mr. Rain, Lazza ed Elodie. In Top 20 i brani di Sanremo 2023 salgono a 8 e in Top 50 a 14.

In totale in Top 100 troviamo 20 brani su 28 delle canzoni in gara. I restanti brani li troveremo sicuramente settimana prossima in quanto hanno avuto solo un giorno di rilevazione da parte della FIMI.

Lazza primo anche nei vinili.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.