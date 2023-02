Classifiche di vendita FIMI settimana 5: Guè scalza i Måneskin e si riprende la #1 degli album. Nei singoli Bresh batte Blanco

Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 5 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 27/01/2023 al 02/02/2023.

Il dominio dei Måneskin in vetta alla classifica è durato una sola settimana. Niente da fare… la musica rap, spinta dallo streaming, dalle playlist e da diversi altri fattori, appare imbattibile in questa era discografica. Torna al primo posto Guè, seguito da Geolier e i Måneskin a chiudere il podio. Ingresso alla #4 per The Illest vol. 3 di Mostro.

Resiste in Top 10 Rose Villain e debuttano alla #12 Jamil e alla #14 la compilation di Amici 22.

Nei singoli grande successo per Guasto d’amore di Bresh che debutta alla #1 superando persino il nuovo singolo di Blanco che si ferma alla #5.

Guè supera i Måneskin e si riprende il primo posto anche nella classifica dei vinili.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.