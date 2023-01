BRESH, la dedica d’amore a Genova e al Genoa nel nuovo singolo “Guasto d’amore”

Bresh Guasto d’amore testo e significato.

Il cantautore ha scritto una pagina fondamentale della sua carriera artistica nel 2022 con un progetto, ‘Oro Blu‘, capace di fargli conquistare il Disco di Platino e l’apprezzamento di tutti gli addetti ai lavori e dei fan.

Un successo certificato anche dalle voci di corridoio molto insistenti che lo volevano tra i favoriti a entrare in gara a Sanremo 2023. Cosa che, poi, non è successa ma che avrebbe fatto piacere a tanti.

Prima di ‘Oro Blu‘, Bresh era riuscito a diventare virale con un brano che fino a oggi non era mai stato pubblicato e che era stato condiviso in massa dai tifosi del Genoa, una delle due squadre della sua città natale Genova, per cui Andrea Brasi fa il tifo.

bresh Guasto d’amore significato del brano

La canzone si chiama ‘Guasto D’Amore‘ e i fan la conoscono già a memoria da tempo, nonostante non sia mai uscita ufficialmente, tanto da chiederne a gran voce la pubblicazione fin dal primo ascolto sui social.

Una storia molto particolare quella di questa canzone. E’ stata presentata da Bresh in anteprima durante i live nei club dello scorso autunno. Il brano racconta la passione dell’artista per la sua squadra del cuore e, più in generale, è una dichiarazione d’amore universale a Genova.

Le parole utilizzate sono semplici e per questo sincere e schiette.

Bresh guasto d’amore testo e audio

E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira

Una canzone leggera che mi pesi sulla vita

Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare

Perché una guerra d’amore vale come una partita

Se non avessi mai perso, non saprei cos’è la sfida

Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina

Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare

Ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male

Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo pеr tutte ‘ste serе

Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

Sarò con le braccia sempre in aria, con l’ultimo grido appeso

Per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo

Corro verso la tua stella fino a che non l’avrò presa

Ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta

Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene

O forse non ho il coraggio di capire se conviene

Proverò a cambiare strada grazie a tutte ‘ste parole

Che mi porteranno altrove, che mi portano da te

Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo per tutte ‘ste sere

Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la la-la-la-la-la

E, quando ti vedo, mi fai innamorare