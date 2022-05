Classifica FIMI album e vinili settimana 19: Lazza stabile al 1° posto per la 5a settimana… non succedeva dal 2019!

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 19 del 2022.

Per la quinta settimana consecutiva Lazza occupa il primo posto della classifica in una Top 10 che vede ben tre nuove entrate tra cui il nuovo album di Willie Peyote e la nuova edizione del primo album di Fabri Fibra. Debutto fuori dalla Top ten invece per il nuovo progetto di Liberato.

Tra l’altro il traguardo di Lazza, cinque settimane consecutive al primo posto, è degno di nota. Non accadeva infatti dal 2019.

Ecco la nuova Top 10 della classifica album:

Lazza – Sirio (=) Rkomi – Taxi Driver (+1) Blanco – Blu Celeste (+1) Irama – Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare (+1) Willie Peyote – Pornostalgia (New) Fabri Fibra – Turbe Giovanili (New) Fabri Fibra – Caos (+1) Sangiovanni – Cadere Volare (+1) Bad Bunny – Un Verano Sin Ti (New) Paky – Salvatore (=)

