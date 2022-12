Classifiche di vendita FIMI settimana 48: Shiva primo. Bene Vasco e Tananai. Tiziano Ferro scende alla #10

Classifica album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 48 del 2022.

Ecco le classifiche FIMI dal 25/11/2022 al 01/12/2022).

Ennesimo cambio in testa alla classifica con Ernia che cede il passo al giovane Shiva e al suo Milano Demons. Shiva si prende la #1 (e altre posizioni in Top 10) anche nei singoli.

Debutto sul podio per l’ennesimo disco live di Vasco Rossi che riesce a fermare la rivelazione dell’anno, Tananai, alla #4. Ingresso in Top 10 anche per Cristina D’Avena mentre Irama risale alla #9 con la versione deluxe del suo ultimo album. Scende alla #10, ad un mese dall’uscita, l’ultimo album di Tiziano Ferro, Il mondo è nostro. Il disco d’oro arriverà lunedì? Staremo a vedere.

Tra gli altri nuovi ingressi in classifica troviamo Alice alla #11 e un debutto tiepido per la famiglia Bocelli con il loro album di Natale che si piazza alla #16. La terza parte del disco live di Elisa debutta alla #25.

Nei singoli, a parte l’invasione dei brani di Shiva e il debutto alla #53 di A L I di Irama è sicuramente da segnalare l’ingresso alla #88 di Margot di Ascanio. Praticamente l’unico inedito di Amici al momento presente in classifica FIMI è di un ragazzo che è stata appena eliminato.

Nei vinili Ernia prende il comando mentre la più alta nuova entrata è Tananai.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.