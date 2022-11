Irama lancia l’intensa “A L I” brano estratto dalla versione deluxe de “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Irama Ali testo e significato del nuovo singolo del cantautore.

È uscita, sia in formato fisico che in digitale, la versione deluxe dell’ultimo disco di Irama, Il Giorno in cui ho smesso di pensare. Un’edizione arricchita da tre brani inediti e una nuova collaborazione di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Il Giorno in cui ho smesso di pensare è l’album che Irama ha pubblicato subito dopo una partecipazione da incorniciare al Festival di Sanremo 2022 con l’intensa Ovunque sarai, brano certificato con il triplo disco di platino.

L’album ricco di collaborazioni e contaminazioni è già certificato ad oggi con il doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità vendute. E proprio questo doppio disco di platino è stato consegnato al cantautore nell’undicesima puntata di Amici di Maria De Filippi.

Filippo ha voluto donarlo però a Maria De Filippi visto che, parole sue, è con lei che tutto è iniziato dopo il periodo di stop e crisi con la sua casa discografica.

Tra i brani contenuti nella nuova edizione del disco c’è Ali, scritta così A L I, nuovo singolo che Irama ha presentato per la prima volta dal vivo proprio nell’ospitata nel talent show di Canale 5 che lo ha visto trionfare nel 2017.

Irama Ali significato del brano

Il nuovo singolo di Irama ha un testo introspettivo in cui il ragazzo si rivolge ad una persona che non è più qui e a cui promette di continuare a ballare e che, se colpito, troverà la forza di dimenticare e andare avanti

Irama ali testo e audio

(di Irama, Emanuele Mattozzi, Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli

Prod. Giulio Nenna)

Ho scalato le montagne immagino

che hai sorriso

quando ho detto di esser grande, invece no

e ora che non ho tempo immagino

la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò

negli occhi miei

E ballerò

sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

Ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù

E non dimentico

le luci si accendono

e sembrano un miliardo

e non le sentirò

giuro che non sentirò

ogni lacrima che maledirò

solo per dirti che non ho paura

e quelle ali io le, le strapperò

perché indossarle è solo una tortura

e ora che non ho tempo immagino

la tua mano stretta che mi afferra e ti porterò

negli occhi miei

E ballerò, sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù

E ballerò, sarò vivo

e sanguinerò se colpito

e mi dimenticherò di ogni livido

e ti abbraccerei

so che lo vorrei

ma i giorni passano

non lasciano neanche alle stelle in cielo un angolo

e nel cielo ballano

non guardano, non guardano giù