Certificazioni FIMI settimana 9: salgono a 12 i brani certificati di Sanremo 2023

Certificazioni FIMI settimana 9 del 2023.

Questa settimana quattro album italiani raggiungono il disco d’oro (ma nessuno tra quelli pubblicati di recente). Sanremo 2023 continua la sua marcia e, in in mese, porta a 12 i brani certificati. Quasi la metà del totale delle canzoni in gara.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Flowers di Miley Cyrus. DISCO D’ORO per Celestial di Ed Sheeran.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per l’omonimo album dei Rage Against The Machine e per The Concert in Central Park di Simon & Garfunkel. Currents di Tame Impala si aggiudica il DISCO D’ORO come anche 2001 di DR. DRE.

