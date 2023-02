Certificazioni FIMI settimana 8: Ultimo è disco d’oro in una sola settimana con l’album “Alba”

Certificazioni FIMI settimana 8 del 2023.

Salgono addirittura a dieci i brani di Sanremo 2023 certificati ma non solo… il nuovo album di Ultimo è disco d’oro in una sola settimana.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO per Stay, la super hit di The Kid Laroi & Justin Bieber. DISCO DI PLATINO per Yo Voy di Zion & Lennox feat. Daddy Yankee.

DISCO D’ORO per Made you look di Meghan Trainor, House of memories di Panic! at the disco, Forget me di Lewis Capaldi, One right now di Post Malone & The Weeknd, Apocalypse di Cigarettes after sex.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Fallen degli Evanescence. DISCO D’ORO per Demi di Demi Lovato.

