Le ultime certificazioni Fimi relative al 2020 premiano diversi artisti della nuova generazione.

Matteo Romano con il singolo d’esordio Concedimi (Qui la nostra videointervista) ottiene il primo disco d’oro della sua giovane carriera.

Sfera Ebbasta con l’album Famoso, tornato in vetta alla chart riservata agli album, conquista il secondo platino per le 100’000 unità. Il rapper di Cinisello conquista il disco d’oro anche con 3 singoli tratti dal progetto uscito lo scorso novembre.

Pioggia di certificazioni anche per i brani natalizi, tra classici e rivisitazioni.

Scopriamo le certificazioni Fimi nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quinto disco di platino per Dance Monkey, il singolo di Tones And I uscito un anno e mezzo e in breve diventato una hit internazionale.

Disco di platino per Dynamite dei BTS e per i meno recenti Hold me while you wait di Lewis Capaldi del 2019 e Ophelia dei The Lumineers del 2016.

Conquistano il disco d’oro Take You Dancing di Jason Derulo e Dákiti di Bad Bunny & Jhay Cortez.

Tra i brani natalizi conquistano il disco d’oro Jingle Bells di Frank Sinatra, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! di Dean Martin e Santa Claus Is Comin’ To Town di Bruce Springsteen.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Settimo disco di platino per Christmas di Michael Bublé, disco uscito nel 2012 che nell’ultima classifica Fimi del 2020 si trova al secondo posto dietro al solo Sfera Ebbasta.

Disco d’oro per le 25’000 unità per A Saucerful Of Secrets, il disco dei Pink Floyd uscito nel 1968.

Clicca su continua per passare alle certificazioni per singoli e album italiani.