Ultima settimana del 2020 per le Certificazioni FIMI. Tanti singolo e diversi album certificati. Prima di iniziare segnaliamo la tripletta di Renato Zero che con i suoi tre album lanciati l’uno a distanza di un mese dall’altro, con quello di questa settimana porta a casa il disco d’oro per ognuno di loro. Che altro aggiungere?

Andiamo subito a scoprire tutte le nuove Certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per Blinding lights di The Weeknd e per Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants, entrambi singoli che hanno spopolato in radio nel nostro paese.

Doppio disco di platino per le oltre 140.000 unità a Memories dei Maroon 5. Disco di platino (oltre 70.000 unità) per Que calor di Major Lazer feat. J Balvin & El Alfa.

Traguardo del disco d’oro, oltre 35.000 unità, per El Efecto di Rauw Alejandro & Chenco Corleone, per la natalizia Have yourself a merry little Christmas nella versione di Michael Bublé, per Lemonade di Internet money & Gunna feat. Don Toliver & Nav, per Some say di Nea e, direttamente dalla dance anni ’90, per The Rhythm of the night di Corona.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Oltre 150.000 unità e disco di platino in Italia per X, l’album di Ed Sheeran uscito nel 2014. Disco di platino invece per High Times: Singles 1992-2006 dei Jamiroquai (2006) e per This is acting di Sia (2016).

Oltre 25.000 unità, e di conseguenza certificati con il disco d’oro, The River di Bruce Springsteen (1980) e 1962-1966 (The Red album) dei The Beatles.

Clicca su continua per passare alle certificazioni per singoli e album italiani.