Nuova settimana di certificazioni FIMI, una delle ultime del 2020 che ci porta riconoscimenti per diversi artisti italiani, primi tra tutti Franco126, Renato Zero e Irama.

Andiamo subito a scoprirle tutte partendo da quelle di album e singoli internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per TKN di Rosalía & Travis Scott.

Arrivano invece due certificazioni disco d’oro per Pop Smoke, rispettivamente per i brani What you know bout love e For the night feat. Lil Baby e Dababy. Disco d’oro anche per Popstar di Dj Khaled feat. Drake e per Children di Robert Miles, brano del 1996 riportato in auge quest’anno da Fedez con la sua Bimbi per strada.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale riceve certificazioni questa settimana in Italia.

Clicca su continua per passare ai singoli e album italiani.