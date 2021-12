Certificazioni FIMI settimana 48: Marracash platino in due settimane, Fedez disco d’oro in una

Certificazioni FIMI settimana 48 del 2021.

Manca un mese alla fine del 2021 e di conseguenza all’annunciato cambio di soglia per quanto riguarda le certificazioni FIMI/GfK dei singoli che passeranno da 70.000 a 100.000 per il platino e da 35.000 a 50.000 per l’oro. Nell’attesa una settimana ricchissima sia per quel che riguarda la musica internazionale in Italia che per quella italiana.

Andiamo subito a scoprire tutte le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per This is the life di Amy Macdonald, hit del 2007, per Santa Tell me di Ariana Grande (2014), Be kind di Marshmello & Halsey (2020), Dior di Pop Smoke (2019) e per la recente Easy on me di Adele.

Passiamo al traguardo del disco d’oro per le oltre 35.000 unità. Lo conquistano:

Sweet Dreams di Alan Walker & Imanbek

di & Take what you want di Post Malone feat. Ozzy Osbourne & Travis Scott (2019)

di feat. & (2019) My sweet lord di George Harrison (1970)

di (1970) Wait di M83 (2012)

di (2012) Agua di Tainy & J Balvin (2020)

ALBUM INTERNAZIONALI

L’album del 1986 dei Queen, A kind of Magic, conquista in Italia il disco d’oro.

