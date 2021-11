Certificazioni FIMI settimana 45: doppio platino per i dischi di Gazzelle e Pinguini Tattici Nucleari

Certificazioni FIMI settimana 45 del 2021.

Settimana abbastanza calma anche per quel che riguarda le certificazioni in attesa di capire se, con l’arrivo del Natale, il mercato si smuoverà anche nell’era dello streaming.

Non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire subito le certificazioni relative alla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUINTO DISCO DI PLATINO per Someone you loved, la hit del 2019 di Lewis Capaldi. TRIPLO DISCO DI PLATINO invece per Another one bites the dust dei Queen VS The Miami Project del 2006.

Oltre 140.000 copie, e di conseguenza DOPPIO DISCO DI PLATINO, per la recente Never going home di Kungs.

Passando al DISCO DI PLATINO lo conquistano:

Wind of change degli Scorpions (1991)

degli (1991) Fortunate son di Credence Clearwater Revival (1969)

di (1969) I still haven’t found what I’m looking for degli U2 (1987)

for degli (1987) Love of my life dei Queen (1975)

DISCO D’ORO invece per Shape of my heart di Sting (1993) e Where the streets have no name degli U2 (1987).

ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana sono due i dischi internazionali ad ottenere nuove certificazioni in Italia. Il primo è The Bends dei Radiohead, datato 1995, il secondo è

E N O C di Ozuna, del 2020. Entrambi conquistano il DISCO D’ORO.

Clicca su continua per passare alle certificazioni FIMI relative a singoli e album italiani.