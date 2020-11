Con un giorni di ritardo rispetto al solito, sono state pubblicate le prime certificazioni Fimi del mese di novembre.

Pioggia di riconoscimenti per la musica che premia, tra gli altri, Alfa con l’album Before Wanderlust, ma anche con il singolo Sul Più Bello, tratto dalla colonna sonora dell’omonimo film.

Nuova certificazione anche per Emanuele Aloia che raggiunge l’oro con Girasoli, a una settimana dal doppio platino de Il Bacio Di Klimt.

Scopriamo subito tutte le certificazioni Fimi nel dettaglio.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per Physical di Dua Lipa, brano che nella prima parte del 2020 ha conquistato la classifica radio Earone.

A un anno e mezzo dall’uscita arrivano al disco d’oro The London di Young Thug feat. J. Cole & Travis Scott e What I Like About You di Jonas Blue feat. Theresa Rex.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Born To Die di Lana Del Rey, album uscito nel 2012.

Tra gli album d’annata che ricevono il disco d’oro ci sono By The Way dei Red Hot Chili Peppers (2002) e The Bodyguard di Whitney Houston (1992).

