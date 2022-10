Certificazioni FIMI settimana 43: da Night Skinny a Dargen D’Amico passando per Bresh. Diversi i dischi certificati

Certificazioni FIMI settimana 43 del 2022.

Questa settimana un altro album lanciato nel post Sanremo ottiene una certificazione… è quello di Dargen D’Amico. Tra i singoli continuano a volare Rkomi, Måneskin e Jovanotti.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Don’t you worry dei Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta. Passiamo alle certificazioni DISCO D’ORO. Se lo aggiudicano Experimento di Myke Towers, Die for you di The Weeknd e Calm down di Rema.

ALBUM INTERNAZIONALI

Supera le 50.000 copie/unità e si aggiudica il DISCO DI PLATINO Mercury-act 1 degli Imagine Dragons.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.