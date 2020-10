Nuovo appuntamento con le certificazioni FIMI. Questa settimana abbiamo diverse riconoscimenti per Mahmood, Salmo e poi c’è il ritorno di Ultimo.

Andiamo subito a scoprirle partendo come sempre da singoli e album internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Savage love (Laxed – Siren beat) di Jawsh & Jason Derulo conquista la certificazione doppio disco di platino per le oltre 140.000 unità.

Stesso traguardo per Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie and the Giants.

Oltre 70.000 unità e disco di platino per la hit Rain on me di Lady Gaga & Ariana Grande.

Passiamo al disco d’oro con Control di Zoe Wees & NOTD. Oro infine anche per Savage di Megan Thee Stallion.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio platino per le oltre 100.000 unità di un album legato ad un film molto amato in tutto nel mondo, parliamo di Into the wild con la colonna sonora di Eddie Veder.

Disco di platino per Get rich or die tryin ‘ost di 50 Cent del 2005.

Disco d’oro infine a Time out di The Dave Brubeck Quartet uscito addirittura nel 1959.

