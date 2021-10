Certificazioni FIMI settimana 42: Salmo platino in tre settimane. Nuove certificazioni per Måneskin, Malika Ayane e Rkomi

Certificazioni FIMI settimana 42. Bottino ricco quello di oggi per la musica italiana. Si va da Salmo a Malika Ayane, dai Måneskin a Rkomi.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI relative alla 42esima settimana dell’anno.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO a Pepas di Farruko, Better days degli OneRepublic, Cola di Camelphat & Elderbrook, Wild world di Cat Stevens e per Money for nothing dei Dire Straits.

DISCO D’ORO per Kiss you degli One Direction, Verte Ir di Dj Lulan, Mambo Kingz, Anuela Aa, Nicky Jam & Darell, Una vaina loca di Fuego feat. Boy wonder Pres feat. Chosen Few Urbano, Runaway di Aurora, Love Nwatiti (ah ah ah) di Ckay feat Eunique & Pronto e per Happier than ever di Billie Eilish.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista certificazioni questa settimana in Italia.

