Nuova settimana di Certificazioni FIMI che vede protagonisti, tra gli altri, Marco Mengoni, Gazzelle, Gué Pequeno e Achille Lauro.

Andiamo subito a scoprirle tutte partendo come sempre da singoli e album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Goosebumbs di Travis Scott, brano uscito nel 2016, conquista la certificazione doppio disco di platino. Oltre 70.000 unità, e quindi disco di platino, per Como llora di Juanfran.

Certificazione disco d’oro per Head & Heart di Joel Corry feat. Mnek, Get you the moon di Kina feat. Snow, Supalonely di Benee feat. Gus Dapperton, Trampoline di Shaed e Instagram di Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta & Daddy Yankee feat. Afro Bros & Natti Natasha.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Neanche questa settimana troviamo album internazionali certificati nel nostro paese.

