Certificazioni FIMI settimana 4: triplo platino per Irama e Mengoni. T’appartengo di Ambra, 30 anni dopo, è nuovo disco d’oro

Certificazioni FIMI settimana 4 del 2023.

Settimana ricca di certificazioni con protagonisti, tra gli altri, Irama, Marco Mengoni, Shiva e… Ambra

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TERZO DISCO DI PLATINO per la hit di Bizzarrap & Quevedo, Quevedo: Bzrp Music Session, vol. 52. DISCO DI PLATINO per I Ain’t worried degli OneRepublic.

Il brano benefico We are the world inciso da Luciano Pavarotti & Friends, We are the world, si aggiudica il DISCO D’ORO nell’era FIMI (dal 2009). Oro anche per Anti-hero di Taylor Swift.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO a Good kid M.a.a.d. City di Kendrick Lamar, a Back from the edge di James Arthur,

