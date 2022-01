Certificazioni FIMI settimana 4: Il pop è vivo… Marco Mengoni è disco di platino con Materia (terra)

Certificazioni FIMI settimana 4 del 2022.

Protagonista della settimana è Marco Mengoni che, nonostante in molti parlino di crisi del pop, raggiunge il traguardo del disco di platino con il suo ultimo album uscito poco meno di due mesi fa, il 3 dicembre 2021.

Andiamo subito a scoprirli insieme partendo come tutte le settimane dalla musica internazionale in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun brano internazionale ottiene certificazioni questa settimana in Italia.

ALBUM INTERNAZIONALI

Aura, album di Ozuna del, raggiunge il DISCO DI PLATINO in Italia. Stesso risultato per un disco dei Red Hot Chili Peppers uscito a giugno del 2016, The Getaway.

DISCO D’ORO per due album internazionali che superano le 25.000 copie/unità: Tickets to my downfall di Machine Gun Kelly del 2020 e Senjustsu degli Iron Maiden fuori da settembre. 2021.

