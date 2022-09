Certificazioni FIMI settimana 36: oltre 700.000 copie per “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta. Nuovo traguardo per LDA

Certificazioni FIMI settimana 36 del 2022.

Era da un bel po’ di anni che un singolo italiano non riusciva a superare quota 700.000 copie/unità, ci riescono questa settimana due artisti di nuova generazione grazie al loro duetto uscito l’estate del 2021. Blanco e Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Ormai Another love di Tom Odell, brano uscito nel 2012, è diventato un classico anche in Italia e oggi conquista il TERZO DISCO DI PLATINO. Oltre 100.000 copie/unità, e di conseguenza DISCO DI PLATINO, per Suavemente, duetto di Sooking con il nostro Boro Boro.

Stesso risultato anche per Thats what i want di Lil Nas X.

Arriva il DISCO D’ORO per Hold my hand di Lady Gaga. Crazy what love can do di David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson. Stesso traguardo per Titi me preguntò di Bad Bunny.

ALBUM INTERNAZIONALI

Unico album internazionale che ottiene una certificazione questa settimana è Dawn Fm di The Weeknd.

