Certificazioni FIMI settimana 35 (bis): certificato il disco di Neima Ezza. “Vetri neri” di Ava, Anna e Capo Plaza è triplo disco di platino

Certificazioni FIMI settimana 35 del 2023.

Settimana ricchissima dal punto di vista delle certificazioni quella che si è appena chiusa. Noi ci adeguiamo al criterio usato dalla FIMI e, nonostante questa sia la 36esima settimana dell’anno, la numeriamo come la Federazione Industria Musicale Italiana come numero 35 (ad agosto c’è stata una pausa e quindi le certificazioni di due settimane sono state accorpate in un solo appuntamento).

Partiamo subito con le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO a “Right round” di Flo Rida feat. Ke$ha, “Bong bong (Je ne t’aime plus)” di Manu Chao, “Everybody wants to rule the world“, “Higher power” dei Coldplay e per il brano premiato ai Power Hits Estate come canzone indipendente più passata dalle radio italiane quest’estata, “(It goes like) Nanana” di Peggy You.

Oltre 50.000 copie/unita e quindi DISCO D’ORO per “Toxic” di Boywithuke, “Suicidal” di YNW Kelly, “Only love can hurt like this” di Paloma Faith e “Rich flex” di Drake & 21 Savage.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO in un mese, o poco più per “Utopia“, l’ultimo album lanciato da Travis Scott.

