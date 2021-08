Certificazioni FIMI settimana 32: Irama porta la certificazioni numero 25 per i singoli del Festival di Sanremo 2021!

Appuntamento numero #32 con le Certificazioni FIMI.

Una settimana abbastanza tranquilla che comunque porta una nuova certificazione per i brani di Sanremo 2021 e nuovi traguardi per i brani italiani dell’estate. Inoltre altre due certificazioni per Rkomi e i brani estratti dal suo album, Taxi driver.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per le oltre 140.000 copie/unità a Hecha pà mi di Boza. Arrivano al DISCO DI PLATINO Never going home di Kungs e Beatiful mistakes dei Maroon 5 con Megan Thee Stallion.

Veniamo ai DISCHI D’ORO… lo conquistano Ram Pam Pama di Natti Natasha & Becky G., Talking to the moon di Bruno Mars (2010) Moonlight shadow di Mike Oldfield (1983), Jailhouse rock di Elvis Presley (1957) e la nuova hit firmata The Kid LAROI & Justin Bieber, Stay.

ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per le oltre 50.000 copie/unità raggiunte in Italia per Shoot for the stars Aim for the moon di Pop Smoke.

Clicca su continua per le certificazioni FIMI ad album e singoli italiani.