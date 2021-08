Certificazioni FIMI settimana 30: Nuovi traguardi per i Måneskin e le hit estive ma 111 di Tiziano Ferro non tramonta mai!

Nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI che, questa settimana, vedono protagonisti nuovamente i Måneskin, ma anche Tiziano Ferro, e tanti brani dell’estate 2021.

Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scoprirle partendo come tutte le settimane dai singoli e album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Levitating di Dua Lipa.

Arrivano a superare le 70.000 unità in Italia e, pertanto, conquistano il DISCO DI PLATINO, i seguenti brani: All around the world (La la la) di R3hab & A Touch of class (2019), Somewhere only we know di Keane (2004) e per la hit mondiale del 1986, The Final countdown degli Europe.

DISCO D’ORO (35.000 unità) in Italia per Hate me di Ellie Goulding & Juice Wrld (2019), Take five di Dave Brubeck Quartet (addirittura del 1959!!!), I love you di Billie Eilish (2019), Love tonight di Shouse (2017) e per l’ultimo singolo di Ed Sheeran, Bad Habits.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per le oltre 50.000 copie italiane a Dookie, disco dei Green Day uscito nel 1994. Arriva invece al DISCO D’ORO Hypnotize album del 2005 dei System of down.

Clicca su continua per le certificazioni FIMI ad album e singoli italiani.