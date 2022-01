Certificazioni FIMI settimana 3: a tutto rap da Salmo a Gué, da Noyz Narcos a Sick Luke

Certificazioni FIMI settimana 3 del 2022.

Anche in questa terza settimana dell’anno con l’innalzamento delle soglie per le certificazioni dei singoli da 35.000 a 50.000 copie per il DISCO D’ORO, e da 70.000 a 100.000 per il DISCO DI PLATINO, ad essere certificati sono principalmente gli album.

Andiamo subito a scoprirli insieme partendo come tutte le settimane dalla musica internazionale in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale conquista questa settimana nuove certificazioni nel nostro paese.

ALBUM INTERNAZIONALI

Anche per gli album come per i singoli, nessuna certificazione questa settimana.

