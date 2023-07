Certificazioni FIMI settimana 27: riconoscimenti per la storia della musica italiana Battisti, Mina, Carrà, Pino Daniele, Dalla e De Gregori

Certificazioni FIMI settimana 27 del 2023.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Questa settimana c’è anche un brano edito nel 1964 che riceve il disco d’oro. Si tratta di You Never Can Tell di Chuck Berry.

Disco di platino per Candy Shop 50 di Cent feat. Olivia e Control di Zoe Wees & Notd.

Disco d’oro, oltre che per Chuck Berry, anche per:

Si Te Vas (Que Tengo Que Hacer) di Omega

di Bailar Contigo di Black Eyed Peas & Daddy Yankee

di La Bebe Remix di Yng Lvcas

di Where She Goes di Bad Bunny

di How Do I Say Goodbye di Dean Lewis

di Relax di Frankie Goes to Hollywood

di I Like You (A Happier Song) di Post Malone feat. Doja Cat

ALBUM INTERNAZIONALI

Un solo album internazionale certificato in Italia con l’oro: si tratta di Graduation di Kayne West.

