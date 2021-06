Certificazioni FIMI settimana #25: Due nuove certificazioni per Irama. “Mille” è disco di platino in due settimane

Inizia una nuova settimana e, come ogni lunedì, arrivano le nuove certificazioni FIMI. Certificazioni che confermano la posizione di artista maschile di maggior successo da Amici di Maria De Filippi di Irama, rafforzano l’esordio di Sangiovanni e, al tempo stesso lo status di tormentone dell’estate 2021, almeno nello start, di Mille.

Andiamo subito a scoprirle partendo dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Per la musica internazionale quasi tutte certificazioni a brani del passato cominciando dal triplo disco di platino per le oltre 210.000 unità in Italia a Goosebumps di Travis Scott del 2016.

Superano le 70.000 unità e conquistano il disco di platino Stereo hearts di Gym Glass Heroes feat. Adam Levine (2011), I say a little prayer di Aretha Franklin (1968) e, unico tra i brani del 2021, Astronaut in the ocean di Masked Wolf.

Passiamo alle certificazioni disco d’oro…

Lo conquistano Magia di Alvaro Soler, On my mind di Higher Ground (2019), How deep is your love dei Bee Gees (1977), Pride (in the name of love) degli U2 (1984), Kiss me di Sixpence None The Richer (1998), Lovely day di Bill Withers (1977), One step closer dei Linkin Park (2000) e You’re the one that i want di John Travolta & Olivia Newton-John (dal celebre film Grease, anno 1978).

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale ha ottenuto certificazioni in Italia questa settimana.

