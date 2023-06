Certificazioni FIMI settimana 24: il disco di Blanco arriva al platino, quello di Emis Killa all’Oro ma è Sanremo 2023 a fare il record!

Certificazioni FIMI settimana 24 del 2023.

Oggi sono ben due i brani che superano il mezzo milione di copie certificate, uno internazionale e uno italiano da Sanremo 2023. E proprio il quarto Festival di Amadeus oggi raggiunge un nuovo record… diventano infatti 20 su 28 i brani certificati.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

È rarissimo che succeda negli ultimi anni ma questa settimana è accaduto. Un brano internazionale è arrivato a vendere più di mezzo milione di copie/unità in Italia. Si tratta di Blinding lights di The Weeknd.

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Unholy di Sam Smith & Kim Petros e Don’t you worry di Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta.

Oltre 100.000 copie, e di conseguenza DISCO DI PLATINO, per Mirage di Aribeatz feat. Ozuna, Gims & Sfera Ebbasta. Stesso risultato per Dancing in the dark di Bruce Springesteen del 1984.

DISCO D’ORO a Don’t go breaking my heart di Elton John & Kiki Dee, per Pump it up di Endor, I love Rock’n’roll di Joan Jett & The Blackhearts, All things she said delle T.a.t.u., Baby don’t hurt me di David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO d’oro per l’album Igor di Tyler the Creator del 2019.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.