Certificazioni FIMI settimana 23: arriva un disco d’oro, nel giorno del suo compleanno, per Michele Zarrillo.

Certificazioni FIMI settimana 23 del 2022.

Settimana calma per quel che riguarda le certificazioni anche se, un album del 1998 di Michele Zarrillo (che oggi compie gli anni) conquista il disco d’oro nell’era FIMI (l’album vendette oltre 600.000 copie nell’anno di uscita).

E poi spazio alle nuove generazioni da Ariete a Tananai. Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Abcdefu di Gayle, brano uscito ad agosto del 2021. DISCO D’ORO per le oltre 50.000 unità/copie a In the dark di Purple Disco Machine e Sophie & The Giants, a Yo voy di Zion & Lennox feat. Daddy Yankee, e a Thick di Slings.

ALBUM INTERNAZIONALI

Una sola certificazione per gli album internazionali… il DISCO D’ORO al disco Emmanuel di Anuel Aa.

