Certificazioni FIMI settimana #23: Deddy è disco d’oro. Nuove certificazioni anche per Sangiovanni e Tancredi

Sono numerose le certificazioni FIMI oro e platino di questa settimana.

La parte dei protagonisti, oltre agli artisti della scena rap e trap, va ancora una volta ai talent di Amici (ben tre certificazioni questa settimana) e a quelli di Sanremo 2021 (2 riconoscimenti).

Andiamo subito a scoprirli partendo come sempre dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Arriva a quattro dischi di platino Blinding lights di The Weeknd. Doppio disco di platino per Dynamite dei BTS. Coincidenza anche un brano con lo stesso titolo di quello della band raggiungere una certificazione… è disco di platino Dynamite di Taio Cruz.

Traguardo del disco di platino per Montero (Call me by your name) di Lil Nas X e Yo no sé brano del 2020 di RVFV.

Oltre 35.000 unità, e di conseguenza disco d’oro, per Bed di Joel Corry, Raye & David Guetta, Leave the door open di Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic, Blah Blah Blah di Armin Van Buuren e You can’t hurry love di Phil Collins (anno 1982).

ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per l’album di Rihanna del 2012, Unapologetic.

Clicca in basso su continua per le certificazioni a singoli e album italiani.