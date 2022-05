Certificazioni FIMI settimana 21: “Farfalle” e l’album di Sangiovanni più che cadere volano. Disco di platino per “Salvatore” di Paky

Certificazioni FIMI settimana 21 del 2022.

Nuova settimana e di conseguenza nuove certificazioni FIMI che, vi ricordiamo, vengono assegnate al traguardo delle 100.000 copie/unità (disco di platino) e 50.000 copie/unità per i singoli, mentre per gli album a 50.000 copie/unità (disco di platino) e a 25.000 copie/unità per il disco d’oro.

Tra i protagonisti di questa settimana Sangiovanni, Elodie, Paky, Elodie e…

Andiamo subito a scoprire insieme le nuove certificazioni FIMI relative alla settimana 20 del 2022 partendo come sempre da singoli e brani internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per le oltre 100.000 unità di Where are you now di Lost Frequencies & Calum Scott. Stesso traguardo per Do it to it di Acraze feat. Cherish.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per l’album An awesone wave di Alt-J, progetto pubblicato nel 2012.

