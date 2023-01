Certificazioni FIMI settimana 2: da Lucio Battisti a Marracash, da Blanco a Irama

Certificazioni FIMI settimana 2 del 2023.

Nuova settimana di certificazioni e nuovo giro di dischi d’oro e platino. Il rap fa sempre la parte del leone con Marracash, Guè, Shiva, Lazza ma c’è spazio anche per l’urban di Irama, per il cantautorato di Lucio Battisti e per Blanchito.

Detto questo andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO per le oltre 400.000 copie/unità per Another love di Tom Odell. DISCO D’ORO per After Hours di The Weeknd, Glimpse of us di Joji e per Friendship (Lost my name) di Pascal Letoublon feat. Leony.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO DI PLATINO per Talk that talk, disco di Rihanna uscito a novembre del 2011. DISCO D’ORO per Motomami di Rosalia, Bury the hatchet di The Cranberries.

