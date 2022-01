Certificazioni FIMI settimana 2: anche questa settimana, da Gué a Rocco Hunt, solo album certificati

Certificazioni FIMI settimana 2 del 2022. Lunedì scorso, con l’innalzamento delle soglie per i singoli da 35.000 a 50.000 copie per il disco d’oro e da 70.000 copie a 100.000 per il platino nessun brano ha ottenuto nuove certificazioni. Questa settimana si sarà assestata la situazione?

Ricordiamo che per gli album le soglie (25.000 copie/unità e 50.000) sono rimaste invariate. Tra i protagonisti di questa settimana ci sono Gué, Lady Gaga e Villabanks.