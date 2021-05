Certificazioni FIMI settimana 19: continua il successo di Amici 20. Nuovi traguardi per Sangiovanni e Deddy

Certificazioni FIMI. Continua il grande successo della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ma anche quello del Festival di Sanremo.

Andiamo subito a scoprire i nuovi traguardi della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Settimana “povera” per la musica internazionale in Italia. Disco di platino per Drivers License di Olivia Rodrigo.

Conquistano il disco d’oro Yo no Sè di RVFV, la hit Barbie Girl degli Aqua (1997), Nothing compares 2 U di Sinead O’Connor (1990), Holy di Justin Bieber feat. Chance the Rapper, Only Human dei Jonas Brothers e due nuovi traguardi per Harry Styles con i brani Falling e Lights up.

ALBUM INTERNAZIONALi

Disco d’oro per un album uscito addirittura nel 1964, Getz/Gilberto, di Stan Getz e Joao Gilberto.

