Certificazioni FIMI 18: continua il successo dei singoli di Sanremo 2021 e Amici 20

Nuova settimana di Certificazioni FIMI che vede arrivare nuove certificazioni sia per i brani del Festival di Sanremo 2021 che per quelli di Amici di Maria De Filippi.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Quarto disco di platino, un traguardo significativo per un brano internazionale non estivo nel nostro paese, per bad guy di Billie Eilish.

Disco di platino per Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn e per The Business di Tiesto entrambi usciti nel 2020.

Disco d’oro per Montero (Call me by your name) brano di Lil Nas X contenuto nel film Chiamami con il tuo nome.

Oro anche per Someone to you di Banners, I Wanna be Yours degli Arctic Monkeys (2013), Monster di Shawn Mendes & Justin Bieber, All day and night di Jax Jones, Martin Solveig & Madison Beer (2019) e Whenever di Kris Kross Amsterdam X The Boy Next Door feat. Conor Maynard (2018)

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale conquista nuove certificazioni questa settimana in Italia.

