Certificazioni FIMI settimana #16: ben tre riconoscimenti per Gazzelle. Tra i sanremesi Annalisa, Madame e Coma_Cose

Nuova settimana di Certificazioni FIMI che, da un lato continua a premiare i singoli del Festival di Sanremo 2021, dall’altro permette ad uno dei cantautori più apprezzati degli ultimi anni, Gazzelle, di portarsi a casa ben tre nuovi riconoscimenti.

Andiamo subito a scoprire cosa è successo questa settimana partendo da singoli e album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per Haddaway con What is love, hit dance del 1993. Platino anche per Hecha pà mì di Boza.

Tantissimi i dischi d’oro assegnati a brani internazionali questa settimana: Friday di Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman, My head & my heart di Ava Max, Your love (9PM) di ATB, Topic & A7S, Dilemma di Nelly feat. Kelly Rowland, Non me conoce di Jhay Cortez (2002) e per Shoot to thrill degli AC/DC (2011).

ALBUM INTERNAZIONALI

Sono ben tre i dischi di platino assegnati questa settimana in Italia agli album internazionali. Per la precisione ad A Thousands suns dei Linkin park del 2010, al Greatest hits dei Red Hot Chili Peppers (2003) e per Future nostalgia di Dua Lipa (2020).

