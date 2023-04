Certificazioni FIMI settimana 14: doppie certificazioni per Ultimo e Måneskin, tripla per Sfera Ebbasta

Certificazioni FIMI settimana 14 del 2023.

Settimana anomala in cui nessun album ottiene nuove certificazioni. C’è un brano invece che si conferma il più grande successo commerciale italiano dai tempi di Roma-Bangkok. Non solo, tre brani di Sanremo 2023 passano dall’oro al platino.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per Hace Calor pezzo di Kaleb Di Masi, Omar Varela & Rvfv con il nostro Sfera Ebbasta. DISCO DI PLATINO per Miss You di Oliver Tree & Robin Schulz.

DISCO D’ORO a Heartless di Kanye West, Hate it or love it di The Game feat. 50 Cent, Be my baby dei The Ronettes, Rechazame di Prince Royce, Escapism. di Raye feat. 070 Shake, Simply the best di Black Eyed Peas e Anitta ed El Alfa.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale ottiene questa settimana certificazioni in Italia.

