Certificazioni FIMI settimana 14: continua il successo dei brani di Sanremo 2021 e Sangiovanni è disco di platino

Appuntamento numero 14 per le Certificazioni FIMI del 2021. Una settimana che continua a decretare il successo musicale di Sanremo 2021 con ben tre nuovi singoli che ottengono certificazioni e un nuovo album.

Anche Amici di Maria De Filippi ha la sua hit a firma Sangiovanni mentre, per quel che riguarda la musica internazionale, sono molte le hit del passato a conquistare nuovi traguardi nell’era FIMI (ovvero dal 2009).

Andiamo subito a scoprirle tutte.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Partiamo dal disco di platino per una hit del 1987, uno dei primi grandi successi della voce più bella del mondo, Whitney Houston. I Wanna dance with somebody supera in Italia, nell’era FIMI (quindi dal 2019), le 70.000 unità.

Disco d’oro invece per Goosebumps di HVME, Against all odds (Take a look at me now) di Phil Collins (1984), Drip too hard di Lil Baby & Gunna (2018), La Isla Bonita di Madonna (1987) e Riders on the storm dei The Doors (1971).

ALBUM INTERNAZIONALI

I BTS, fenomeno coreano della musica mondiale, arrivano al disco d’oro con Be, album uscito nel 2020.

Clicca più in basso su continua per passare alle certificazioni FIMI singoli e album italiani.