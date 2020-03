Nuova settimana di Certificazioni FIMI ricca di soddisfazioni per gli album italiani. Tra gli artisti certificati due esponenti del nuovo cantautorato italiano, Irama e Mahmood.

Andiamo subito a scoprire insieme le Certificazioni FIMI della settimana 12 del 2020.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale conquista certificazioni in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana Sia raggiunge il disco d’oro con il suo album del 2014, 1000 forms of fear.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Nei singoli italiani arriva il disco d’oro per Good times, brano contenuto nell’ultimo album di Ghali.

Oro anche per Calmo di Shiva & tha Supreme e per due brani del collettivo FSK Satellite, La prova del cuoco e No spie.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Settimana davvero ricca per gli album italiani…

Plume di Irama, secondo disco del cantautore, il primo ad essere pubblicato dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, raggiunge oggi il traguardo del terzo disco di platino per le oltre 150.000 unità.

Un risultato che, casualmente, arriva proprio nella settimana del ritorno discografico dell’artista con il singolo Milano (vedi qui).

A più di un anno di distanza dalla vittoria al Festival di Sanremo 2019, Gioventù bruciata, primo album di Mahmood raggiunge la certificazione disco di platino.

Stesso traguardo anche per 68 di Ernia, uscito a settembre del 2018, e per Mattoni di Night Skinny del 2019. Infine disco di platino, in circa un mese, anche per il disco dei Me contro te.

ReAle, l’ultimo album in studio di J-Ax arriva alla certificazione disco d’oro per le oltre 25.000 unità.