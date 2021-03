Certificazioni FIMI settimana #11: continua il successo di Sanremo 2021. “Musica leggerissima” è platino, Irama arriva al disco d’oro

Nuova settimana di certificazioni FIMI all’insegna di diversi album italiani certificati ma, sopratutto, del successo di Sanremo 2021 con un primo singolo ad arrivare al disco di platino, e il quinto ad ottenere una certificazione.

Andiamo subito a scoprire i nuovi traguardi partendo come sempre dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Ride It di Regard. Disco di platino invece per Boss bitch di Doja Cat. Traguardo del disco d’oro invece per Low di Flo Rida feat. T-Pain.

ALBUM INTERNAZIONALI

Due album “d’annata” ottengono oggi il disco d’oro in Italia. Il primo è News of the world dei Queen (1977), il secondo è Morrison Hotel dei Doors del 1970.

Passiamo ora alle certificazioni per singoli e album italiani.