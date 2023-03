Certificazioni FIMI settimana 10: sono 14, la metà esatta, i brani certificati del Festival di Sanremo 2023

Certificazioni FIMI settimana 10 del 2023.

Arrivano altre cinque certificazioni per i brani del Festival di Sanremo, di cui due a nuovi brani: quello di Olly e quello di Ariete.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO per Ferrari di James Hype & Miggy Dela Rosa. DOPPIO DISCO DI PLATINO per I’m good (blue) di David Guetta & Bebe Rexha e DISCO DI PLATINO per Me gustas tu di Manu Chao.

DISCO D’ORO a Odi et amo di Blake El Diablo, Way 2 Sexy di Drake feat. Future & Young Thug, I got you (I Feel good) di James Brown, Loading di Central Cee e Until I Found you di Stephen Sanchez.

ALBUM INTERNAZIONALI

Certificato con il DISCO D’ORO House of the Holy dei Led Zeppelin.

Clicca in basso su continua per scoprire le nuove certificazioni FIMI per singoli e album italiani.