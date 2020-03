Come ogni lunedì, festivi a parte, ecco il nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI che vanno a premiare chi raggiunge i traguardi oro (oltre 25.000 per i dischi, oltre 30.000 per i singoli) e platino (oltre 50.000 unità per gli album, 60.000 per i singoli).

Andiamo quindi subito a scoprire chi conquista nuove certificazioni. Tra i brani di Sanremo 2020 abbiamo il sesto brano certificato dopo Diodato, Francesco Gabbani, Fasma, Pinguini Tattici Nucleari e Achille Lauro.

Si tratta di Musica (e il resto scompare) di Elettra Lamborghini.

Partiamo…

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Un solo singolo internazionale certificato nella settimana 10 del 2020. Si tratta di Tusa di Karol G & Nicki Minaj, brano uscito a novembre del 2019. Disco d’oro per questo pezzo.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale questa settimana raggiunge certificazioni nel nostro paese.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Come dicevamo in apertura raggiunge e supera le 25.000 unità Elettra Lamborghini con il brano presentato al Festival di Sanremo 2020.

Arriva al disco di platino invece l’ennesimo pezzo contenuto in Persona di Marracash. Si tratta di Madame (L’Anima), brano che vede duettare Marra con l’astro nascente Madame.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Sono due i dischi italiani che questa settimana conquistano l’ambito disco d’oro. Innanzitutto uno degli album più belli di questo 2020, Cip! di Brunori Sas.

Il secondo album è stato lanciato invece a settembre del 2019… disco d’oro per Uebe di Fred De Palma.