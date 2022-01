Certificazioni FIMI settimana 1: le nuove soglie ridanno importanza ai riconoscimenti... quattro album ma nessun singolo certificato

Certificazioni FIMI settimana 1 del 2022 le prime con le nuove soglie per i singoli che passano da 70.000 copie a 100.000.

Il 2021 è stato un anno, grazie al boom delle streaming, davvero esagerato per le certificazioni oro, platino e multipli del platino. Per i singoli più che altro…

Sono stati infatti certificati lo scorso anno 231 Album, 6 Compilation e ben 1.054 Singoli Digitali tra oro, platino e multiplatino.

Proprio per questo la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha pensato, giustamente, di alzare le soglie per i singoli: disco di platino (da 70.000 a 100.000 unità) e disco d’oro (da 35.000 a 50.000). Un azione necessaria per non svalutare l’importanza delle certificazioni.

E gli effetti, nella prima settimana del 2022, si possono già vedere. Solo quattro album certificati, tra italiani e internazionali, nessun singolo.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene questa settimana certificazioni in Italia.

ALBUM INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Nothing but the beat di David Guetta del 2011 e per Kind of blue di Miles Davis del 1997.

Clicca su continua per passare alle certificazioni FIMI relative a singoli e album italiani.