Certificazioni FIMI. Primo appuntamento del 2021 con i riconoscimenti, dischi di platino, oro e multiplatino, certificati da FIMI per le vendite/streaming di singoli e album in Italia.

Visto che è la prima settimana del nuovo anno non fa mai male ricordare le soglie per le certificazioni in Italia prima di iniziare.

Album e compilation

Alla luce delle nuove condizioni di mercato FIMI e GfK riconoscono, a partire dal 1° Gennaio 2014, le seguenti soglie di certificazione (prodotto fisico e online):

ORO oltre le 25.000

PLATINO oltre le 50.000

DOPPIO PLATINO oltre le 100.000

TRIPLO PLATINO oltre le 150.000

QUADRUPLO PLATINO oltre le 200.000

5 PLATINO oltre le 250.000

DIAMANTE oltre le 500.000

Singoli

Per il mercato online (download + streaming dal 11/09/2014), FIMI ha aggiornato le soglie per l’attribuzione delle certificazioni dei singoli come segue (in vigore dalla settimana 01/2020).

ORO oltre le 35.000

PLATINO oltre le 70.000

DOPPIO PLATINO oltre le 140.000

TRIPLO PLATINO oltre le 210.000

QUADRUPLO PLATINO oltre le 280.000

5 PLATINO oltre le 350.000

6 PLATINO oltre le 420.000

7 PLATINO oltre le 490.000

8 PLATINO oltre le 560.000

9 PLATINO oltre le 630.000

DIAMANTE oltre le 700.000

Partiamo con le certificazioni di questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Solo dischi d’oro questa settimana per i singoli internazionali. Partiamo da Dior di Pop Smoke, quinti Rewrite the stars (2018) di James Arthur & Anne-Marie e infine per Mistery of love di Sufjan Stevens.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

L’unico disco internazionale a raggiungere una certificazione in Italia è del 1967. Si tratta di Are you Experienced di Jimi Hendrix.

