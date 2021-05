Certificazioni FIMI settimana 21: Sangiovanni inarrestabile porta Malibù e il suo EP d’esordio al disco di platino

Settimana numero 21 per le Certificazioni FIMI. Il successo di Sangiovanni continua a stupire. Il ragazzo, vincitore della sezione canto di Amici 20 infatti, non solo porta la sua Malibù al platino ma, sopratutto, in due settimane arriva al disco di platino con il suo Ep d’esordio.

Partiamo subito nello scoprire le nuove certificazioni della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per Ella quiere beber di Anuel AA, feat. Romeo Santos, Therefor I Am di Billie Eilish, Let’s love di David Guetta & Sia, Peaches di Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon.

Sono tantissimi invece i dischi d’oro questa settimana… lo ottengono: Follow you degli Imagine Dragons, Fireworks di Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks, Beatiful Mistakes di Maroon 5 & Megan Thee Stallion, If I Could Fly degli One Direction, Porfa di Feid & Justin Quiles, Time (Alan Walker Remix) di Alan Walker & Hans Zimmer, Je ne sais pas di Lous and the Yakuza con gli italiani Sfera Ebbasta & Shablo, The Logical song di Supertramp, Tainted love di Sound cell, You’re the first, the last, My everything di Barry White e New light di John Mayer.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale riceve certificazioni in Italia questa settimana.

Cliccate su continua più in basso su continua per le certificazioni italiane.