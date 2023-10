Certificazioni FIMI 43: Lazza a quota 8 dischi di platino con l’ultimo album. Le vendite dei Festival di Ama continuano a salire

Certificazioni FIMI settimana 43 2023.

La settimana 43 va a rafforzare ancora di più il predominio della musica rap nell’attuale mercato discografico. Lazza per esempio raggiunge il traguardo record di 8 dischi di platino con il suo ultimo album mentre Geolier porta a casa quattro nuovi dischi di platino di cui tre per collaborazioni in brani altrui.

Spazio anche per i Festival di Amadeus con nuovi traguardi per l’edizioni 2022 e quella del 2023.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Supera le 300.000 copie/unità e conquista il TRIPLO DISCO DI PLATINO “Sultans of Swing” dei Dire Straits.

DISCO DI PLATINO per “Del mar” di Ozuna, Doja Cat & Sia e per “Hung up” di Madonna. Arriva l’oro per “Faith” di George Michael, “Scatman” di Scatman John, “Paint the town red” di Doja Cat, “Spinter” di Dave & Central Cee, “Bored” di Billie Eilish e “The Chain” di Fleetwood Mac.

ALBUM INTERNAZIONALI

Ottiene il DISCO DI PLATINO per le oltre 50.000 copie/unità in Italia “Lover” di Taylor Swift, DISCO D’ORO per l’album del 2020 della cantautrice, “Evermore“.

Oro anche per “In Raimbows” dei Radiohead.

