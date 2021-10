Certificazioni FIMI settimana 40: disco d’oro in una settimana per Salmo. 4 nuovi traguardi per Blanco

Certificazioni FIMI settimana 40 del 2021.

Nella nuova settimana sono tantissime le certificazioni. Innanzitutto Salmo, dopo Blanco, è il secondo artista del 2021 a riuscire a conquistare il disco d’oro in una sola settimana.

E l’allievo Blanco non resta indietro… per lui questa settimana ben quattro nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Iniziamo con il TRIPLO DISCO DI PLATINO per Mood di 24kgoldn feat. Iann Dior. DOPPIO DISCO DI PLATINO a Beatiful people di Ed Sheeran feat. Khalid e a Stay di THE KID LAROI con Justin Bieber.

DISCO DI PLATINO per Rasputin di Majestic & Boney M. e Todo de ti di Rauw Aljandro.

Oltre 25.000 copie in Italia, e quindi DISCO D’ORO, per There will be a way di Dotan, Cold heart di Elton John con Dua Lipa, per Breathe (in the air) dei Pink Floyd, Copines di Aya Nakamura, Tears in Heaven di Eric Clapton, Carry you home di James Blunt e per Butter dei BTS.

ALBUM INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per The Lumineers dei The Lumineers e per The Final countdown degli Europe.

Passiamo alle certificazioni FIMI relative alla musica italiana. Clicca su continua.