Certificazioni FIMI settimana 39: salgono le vendite degli album di Marracash e Madame. Blanco porta a casa tre nuove certificazioni

Certificazioni FIMI settimana 39 del 2021.

Continua il successo di Blanco che questa settimana porta a casa tre nuove certificazioni per i brani contenuti nel suo album di debutto. Non si fermano le vendite degli album di Marracash e Madame e, tra i singoli, di Mille.

Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Sono 350.000 le unità raggiunte in Italia da Shallow, brano contenuto nella colonna sonora di Star is born e interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper. Per loro arriva il QUINTO DISCO DI PLATINO.

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Montero (call me by your name) di Lil Nas X, per Bad Habits di Ed Sheeran e per Yellow dei Coldplay, canzone lanciata nel 2000.

DISCO DI PLATINO a Walk of life dei Dire straits, No one di Alicia Keys, Yeah! di Usher feat. Lil’ Jon & Ludacris e In the lonely hour di Sam Smith.

Veniamo al DISCO D’ORO che questa settimana va a Calling (lose my mind) di Sebastian Ingrosso & Alesso feat. Ryan Tedder, In too deep di Sum 41, In my place dei Coldplay, Better together di Jack Johnson, Can’t get you out of my head di Kylie Minogue, Friday night di Burak Yeter, Positions di Ariana Grande e Ms. Jackson di Outkast.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun album internazionale riceve certificazioni questa settimana in Italia.

