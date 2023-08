Certificazioni FIMI settimana 35: “Fake news” dei Pinguini Tattici Nucleari arriva al terzo platino. Arriva un disco d’oro per Sissi

Certificazioni FIMI settimana 35 del 2023.

Dopo l’appuntamento doppio della scorsa settimana con le settimane 33 e 34 dell’anno si torna alla normalità con la settimana 35 (anche se il sito FIMI ha scelto di considerarla la 34). Una settimana all’insegna dei Pinguini Tattici Nucleari, dell’Eurovision, sempre più lanciato in Italia, ma anche di Sanremo 2023, in costante salita.

Partiamo subito con le nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Oltre 400.000 copie/unità, e di conseguenza QUARTO DISCO DI PLATINO, per “Pepas” di Farruko, brano lanciato nell’estate del 2021. TRIPLO DISCO DI PLATINO invece per “I’m good (Blue)” di David Guetta con Bebe Rexha. Stesso risultato, raggiunto in sette mesi, per “Flowers” di Miley Cyrus.

Arrivano invece al DISCO DI PLATINO “Night changes“, brano del 2014 degli One Direction, “Don’t stop the music” di Rihanna (2007), “Leave the door open” di Bruno Mars, Anderson .paak & Silk Sonic (2021) e “Central Cee” di Doja (2022).

DISCO D’ORO per “Praise God” di Kanye West del 2021, “Murder on my mind” di Ynw Melly (2018), “Plaquette” di Nabi, “Live your life” di T.I. feat. Rihanna (2008), “Maria Maria” di Santana feat. The Product G&B, “Satisfaction” di Benny Benassi pres. The Biz (2002) e infine per il brano vincitore dell’Eurovision 2023, “Tattoo” di Loreen.

Quest’ultimo è un segnale di quanto la manifestazione Europea abbia preso anche in Italia. Lo scorso anno infatti Rosa Linn fu la prima artista eurovisiva non in gara per l’Italia a conquistare una certificazione nel nostro paese.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco internazionale conquista questa settimana certificazioni in Italia.

