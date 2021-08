Certificazioni FIMI settimana #33: Sangiovanni vicino al milione di copie certificate

Nuovo appuntamento con le Certificazioni FIMI con una settimana ricchissima, per quel che riguarda i singoli internazionali, e ricca per gli italiani. Qual che nome?

Irama, Marco Mengoni, Michael Jackson, Mr. Rain…

Ma partiamo subito con la musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Arriva al TRIPLO DISCO DI PLATINO Heart & Heart di Joel Corry feat. Mnek.

Diversi i DISCO DI PLATINO per la musica internazionale in Italia questa settimana.

Per la precisione vanno a Bad habits di Ed Sheeran, Run degli OneRepublic, Body di Russ Millions & Tion Wayne, All we got di Robin Schulz feat. Kiddo, Obsesión degli Aventura e Why’d you only call me when you’re high degli Arctic Monkeys.

DISCO D’ORO per le 35.000 copie superate a Carita De Inocente di Prince Royve feat. Myke Towers, It must have been love dei Roxette, Boy with luv dei Bts feat. Halsey, You should be sad di Halsey, Mix møn amour di Woody, Hot stuff di Donna Summer, 34+35 di Ariana Grande, My ex’s best friend di Machine Gun Kelly & Blackbear, Mambo N° 5 di Lou Bega e la hit senza tempo del pop internazionale Black or white di Michael Jackson.

Di dischi d’oro questa settimana Billie Eilish ne porta a casa due: uno per Bellyache e l’altro per Idontwannabeyouanymore.

ALBUM INTERNAZIONALI

Un solo album internazionale conquista questa settimana una certificazione. Si tratta del disco d’oro per Out of time dei R.E.M. uscito nel 1991.

Clicca su continua per le certificazioni FIMI ad album e singoli italiani.